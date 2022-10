Travessia: Novela irá retratar caso real de mulher linchada após ser apontada como sequestradora de bebês

A novela ‘Travessia, que estreou ontem (10), foi inspirada no caso real de Fabiane Maria de Jesus, que morreu por linchamento ao ser vítima de fake news, na periferia de Guarujá, litoral de São Paulo, em 2014.

Na história de Glória Perez, a personagem Brisa (Lucy Alves) tem a vida mudada drasticamente ao ser confundida com uma seqüestradora de bebês e quase ser linchada por uma multidão enfurecida no interior do Maranhão.

A personagem contará com a ajuda da delegada Helô (Giovanna Antonelli) para provar que foi vítima de um crime digital, uma fake news.

No caso de Fabiane, ela morreu dois dias depois de ter sido espancada por populares. A dona de casa de 33 anos foi confundida com uma suposta seqüestradora de crianças que teve o retratado falado divulgado em várias páginas do Facebook. Na divulgação da fake news dizia ainda que a mulher usava as crianças em ritual.

A Polícia relatou que a imagem - ligada equivocadamente a Fabiane - era de um caso de uma mulher em 2012, acusada de roubar um bebê de uma mãe em via pública. Logo, não havia nenhuma mulher sendo procurada no Guarujá, cidade onde ela morava.

Condenação

Cinco homens que participaram do linchamento foram condenados à pena máxima de 30 anos de reclusão cada e a pagar uma indenização de R$ 550 mil à família de Fabiane, segundo o jornal Folha de São Paulo.

Duas mulheres que acusaram a vítima foram indiciadas por incitação ao crime. As pessoas responsáveis pela divulgação da falsa informação nas redes sociais não foram responsabilizadas pelo ocorrido.