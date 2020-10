Tony Lewis, vocalista da The Outfield, é encontrado morto em casa

O vocalista da banda britânica The Outfield, do hit "Your Love", foi encontrado morto na sua casa, em Londres, nesta terça-feira (20) aos 62 anos. A casa da morte ainda não foi divulgada.

Em post feito no Instagram oficial do músico, a sua equipe confirmou e lamentou a morte: "É com grande tristeza e pesar anunciar que Tony Lewis faleceu inesperadamente. Ele era uma bela alma que tocou tantas vidas com seu amor, seu espírito e sua música. Ele amava muito seus fãs e aproveitou todas as oportunidades que teve ao conhecer todos vocês. Por favor, respeite a privacidade da família durante este momento difícil.".

Tony deixa a esposa Carol, de 35 anos, duas filhas e três netos.