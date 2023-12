Tico Santa Cruz relata tratamento com canabidiol

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, compartilhou com os seguidores por meio do Facebook que está em um tratamento com canabidiol para tratar ansiedade e insônia.

“Quero compartilhar com vocês uma escolha que fiz para esse momento da minha vida em que estou me organizando mentalmente, profissionalmente, familiarmente, em suma: colocando tudo no seu devido lugar com suas respectivas demandas e atenções de forma que possa buscar uma qualidade de tempo e de ação melhor”, iniciou.

“Tenho um quadro de ansiedade e insônia, que já identifiquei desde que tinha vinte e poucos anos e que, obviamente, já me trouxeram inúmeros problemas. Faço terapia desde os meus 24 anos. Há um ano comecei com a psicanálise, que atua de forma diferente da cognitiva comportamental, e sei que todas as etapas que vivi com auxílio das profissionais que me atenderam para tratar minhas emoções, foram fundamentais para que pudesse ter mais clareza, como acredito que estou tendo agora”.

O músico também relatou como a privatização do sono interfere na sua vida. “Faço uso de remédios controlados há pelo menos uns 20 anos e isso me ajudou em diversos aspectos, mas também existem efeitos colaterais que precisam ser acompanhados e solucionados. A privação de sono pra qualquer pessoa é algo muito prejudicial. Pra quem trabalha com a voz, determina muitos fatores que podem incluir prejuízos imensuráveis. Isso sempre foi acompanhado por profissionais especializados em suas respectivas áreas”.

“Talvez quem olhe pra mim e não me conheça, acha que sou um artista muito doido que vaga pelo mundo fazendo loucuras e vivendo a vida adoidado, sem limites e nem responsabilidades. Contudo, me considero um indivíduo que busca experiências de vida importantes, mas que preza pelo equilíbrio, pelo cuidado e pela responsabilidade”.

“Sempre tive exercícios físicos na minha rotina, não fumo cigarro, meu consumo de álcool já passou por diversas fases, mas em nenhuma delas me impossibilitou de colocar em prática meus compromissos e nem trouxe danos a minha saúde. Quando percebia que havia um princípio de exagero, imediatamente interrompia drasticamente a utilização. Minhas experiências com outras substâncias foram absolutamente controladas e conscientes, de forma que, a zelar pela minha saúde física e mental, sempre foi o ponto número 1 do meu manual de sobrevivência”.

“Por que esse preâmbulo? Porque ontem estive com o Dr Eduardo Faveret, psiquiatra, neurologista renomado e pesquisador do canabidiol, para uma consulta, na intenção de buscar um tratamento diferente para essas questões que me afligem. E tive uma aula sobre as propriedades medicinais da cannabis ou da maconha, para que a gente deixe claro do que estamos falando e derrubemos os preconceitos”.

“E optei por iniciar o tratamento com o óleo extraído da planta, que tem centenas de utilidades e funções medicinais importantíssimas. Fiz meu cadastro na Anvisa para ter o direito legal de portar o óleo e hoje iniciei meu processo com as gotinhas recomendadas pelo especialista”.

“Digo isso porque sei que muita gente toma remédios sem receita médica, usa medicamentos tarja preta sem consultar especialistas e até no universo da cannabis também faz experiências sem entender de fato o que pode ajudar e o que não serve pra nada”, finalizou.