Thais Fersoza é a nova apresentadora dos bastidores do The Voice+

Não basta Michel Teló ser heptacampeão no The Voice, agora Thais Fersoza - com quem ele é casado - irá emplacar no programa. A TV Globo anunciou nesta quinta-feira (6) que a artista será a nova apresentadora dos bastidores do “The Voice +”, substituindo Thalita Rebouças. Ela volta à Globo do lado de André Marques, apresentador principal do programa. "Sou encantada com a versão ‘The Voice+’, em que pessoas com mais de 60 anos sobem ao palco para cantar e realizar seus sonhos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim", disse. "Estou muito feliz com a notícia. Eu conheço a Tatá há mais de 20 anos, quando fizemos juntos ‘Malhação’, e nossos personagens tinham um namorico. Além disso, ela é casada com o Teló, que eu tive o prazer de conhecer também. Tatá é mega talentosa e, sem dúvida, chega à família Voice para somar", comemorou André Marques.

