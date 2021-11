Thais Fersoza revela frequência sexual com Michel Teló: ‘me satisfaz’

Mas nem tudo são flores. Também recentemente, Thais contou que teve um ataque de ansiedade em 2020, e foi amparada pelo marido. "Já tive no ano passado, e posso dizer que foi uma das piores sensações da vida, um ataque de ansiedade. E foi horrível. Eu não entendia o que era, não conhecia. Fui sentido aquilo durante um tempo, foi me incomodando por uma semana, até que teve um dia que estourou. Fiquei muito feliz e grata porque Michel [Teló] estava em casa. Foi muito sério", afirmou.

Na resposta, ela não decepcionou ao mostrar que não só o casal está com a intimidade em dia, como o cantor a satisfaz. “Honestamente? Acho uma sorte danada. Uma benção de Deus! Ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!", escreveu Thais.

