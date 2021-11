Filhos de Gugu se declaram doadores de órgãos 2 anos após morte; apresentador salvou 50 vidas

Gugu foi doador e salvou 50 vidas com os seus órgãos. Na campanha #50Vidas, a família de Gugu Liberato prega a conscientização do ato para que mais pessoas ajudem a salvar vidas com a doação.

Após fazerem as pazes em meio à disputa pela herança bilionária de Gugu Liberato, os herdeirdos João Augusto, Sofia e Mariana gravaram um vídeo em homenagem ao pai neste domingo (21), dia em que se completam 2 anos da morte do apresentador, e se declararam doadores de órgãos.

