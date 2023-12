Thaís Carla se revolta após alugar casa e não conseguir entrar no box do banheiro; vídeo

VEJA: Thaís Carla fica indignada após alugar uma casa e não conseguir entrar no box do banheiro, dizendo ser pequeno e desconfortável. pic.twitter.com/oXE6QtngUE — CHOQUEI (@choquei) December 15, 2023

Thaís Carla desabafou com os internautas após não conseguir entrar no box do banheiro da casa que acabou de alugar para passar as férias com a família.

A influenciadora e ativista de direitos das pessoas gordas, que possui mais de 12 milhões de seguidores no TikTok e já fez parte do balé de Anitta postou um vídeo na hora do banho e mostrou que o box não foi pensado para todas as pessoas.

"Olha que horrível para mim entrar nesse banheiro, presta atenção. É isso gente, pessoa gorda não tem um dia de paz. Até para alugar uma casa você tem que tudo, gente. Se tem cadeira legal, se tem um banheiro acessível... É muito complicado", criticou.