Tetraplégico que inspirou filme 'Intócaveis' morre aos 72 anos

A informação foi divulgada por Éric Toledano, diretor do filme, nas redes sociais. “Acabamos de saber com grande tristeza o falecimento de nosso amigo Philippe Pozzo di Borgo. Ao aceitar que adaptássemos sua história em Intocáveis, ele mudou nossas vidas e a vida de muitas pessoas vulneráveis ​​e frágeis”, escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.