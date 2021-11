Taylor Swift lança filme de 'All Too Well', sobre romance com Jake Gyllenhaal; assista

Depois de muita espera dos fãs, Taylor Swift liberou nesta sexta-feira (12) o curta-metragem da versão de quase 15 minutos da música "All Too Well".

A canção sobre o romance que a cantora viveu com o ator Jake Gyllenhaal foi originalmente lançada dez anos atrás, e regravada no álbum "Red (Taylor's Version)" como forma da cantora recuperar seus direitos autorais sobre o trabalho após conflitos com a ex-gravadora que a impediu de comprar os direitos do álbum original.

O filme

Estrelando Sadie Sink e Dylan O'Brien, além de ter uma participação da própria Taylor Swift, o curta começa com muito romance em uma viagem na estrada e em seguida mostra um jantar do casal com amigos do personagem de Dylan. Após o jantar, a moça interpretada por Sadie se irrita com o fato do rapaz ter agido de forma distante durante o encontro com os amigos dele, e os dois têm uma briga, que termina com Dylan pedindo desculpas.

O filme segue com cenas de amor do casal, até que ele termina tudo, deixando a jovem desolada. Enquanto se recupera da desilusão amorosa, ela completa 21 anos - idade que Taylor tinha na época que o romance chegou ao fim. As cenas também mostram alguns anos se passando, e a própria Taylor passando a interpretar a personagem (ou ela mesma?), lançando um livro com o título "All too well".

A semelhança de alguns detalhes físicos e dos figurinos dos atores com Taylor e Jake é um dos pontos que chama atenção. O filme foi dirigido e roteirizado por Taylor.

Motivo do término

A versão de 10 minutos da música também traz respostas que fãs da cantora sempre quiseram sobre o namoro, revelando o possível motivo que Jake alegou para terminar tudo: "Você disse que se nós fôssemos mais próximos de idade, talvez tudo ficaria bem, e isso me fez querer morrer", diz um trecho.

Em outro momento, ela alfineta o ex: "E nunca fui boa em contar piadas, mas a parte engraçada é que eu vou ficar mais velha, mas suas namoradas vão continuar da minha idade". Na época do começo do namoro, Taylor tinha 20 anos e Jake 29.