Sorocaba repensa carreira após acidente com Marília Mendonça e conta que artistas usam o mesmo avião

Socoraba, da dupla com Fernando, refletiu sobre a própria carreira ao comentar a morte de Marília Mendonça e as dificuldades logísticas que os artistas enfrentam para realizarem shows pelo Brasil.

No programa “É de Casa”, da TV Globo, ele contou que é impossível não se enxergar na mesma situação, e que a aeronave que caiu com a cantora é frequentemente utilizada por muitos cantores para viajar durante as turnês.

"O Brasil é continental, o sertanejo tem uma profusão muito grande, a gente tem que estar onde o povo quer, onde o povo está. A gente pensa em questões logísticas, no transporte que vai, não só no avião, mas no carro também. Subir no palco, fazer um show de 2h30, atender as pessoas, é o que a gente gosta. Agora se deslocar até o local, correr os riscos [do trajeto] é o que faz a gente repensar", disse.

"O Brasil é um país continental, esse avião é muito versátil porque proporciona pousar em pistas curtas, de terra. Existem regiões que não têm asfalto, as pistas são muito curtas. É um bom avião, parrudo, como se fosse um trator. Muito forte e resistente. A gente vai ter que entender o que aconteceu. É um acidente, uma fatalidade, é um avião que a gente voa muito, muito", prosseguiu.

O cantor finalizou homenageando Marília: "A Marília, além de um ser humano extraordinário, tinha uma família, filhos, um monte de gente que dependia dela. As pessoas esquecem que tem todo um staff por trás de um artista do tamanho da Marília. Então imagina o sofrimento, a dor... é muito triste, é uma situação que traz muita dor, faz a gente refletir, especialmente nessa coisa do artista ter que se deslocar em um país continental, que os acessos não são os melhores".

