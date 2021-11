James Blunt reivindica parte da autoria de ‘Coração Cachorro’ e negocia acordo

A Medalha Editora, que representa os direitos dos seis autores de “Coração Cachorro”, confirmou que as partes estão abertas a um acordo mas que ainda não recebeu documento formal com a proposta.

O advogado da Sony Editora Brasil, José Diamantino, afirma que as negociações correm bem e que as partes não possuem nenhuma rixa.

Blunt, representado pela Sony Editora, anda acertando os termos do contrato com os autores brasileiros. O percentual da autoria de James Blunt ainda não foi definido. Ainda deve haver uma compensação pelos lucros que a música brasileira já gerou. A informação foi confirmada pela empresa ao G1.

Depois de embarcar na brincadeira com a música “Coração Cachorro”, James Blunt entrou formalmente com uma reivindicação de parte da autoria da música lançada por Ávine e Matheus Fernandes neste ano, que possui a melodia de “Same Mistake”, hit do cantor inglês de 2007.

