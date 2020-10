Solteiro, Luan Santana posta foto sem camisa e curte praia no México

Após o término do relacionamento de 12 anos com Jade Magalhães, Luan Santana resolveu curtir a solteirice fora do Brasil. O cantor está em Tulum, no México e compartilhou com os seguidores alguns registros da viagem.

"Pôr um filtro nesse mar é pecado", escreveu ele na publicação onde posa sem camisa.

Coincidentemente, o destino foi o mesmo escolhido por Whindersson Nunes para curtir a solteirice. Outra que também esteve no país recentemente foi Luísa Sonza, ex do humorista.

Solteiro

Luan e Jade chocaram a internet com o término do noivado na última semana. Ao se pronunciar sobre o assunto, o cantor fez uma textão em sua rede social e contou sobre a decisão.