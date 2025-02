Simone Mendes abre o jogo sobre relação com irmã Simaria

"Quando a gente decidiu encerrar a carreira, fiquei com aquela incerteza no coração: será que vai dar certo, será que não vai? Eu disse: não posso parar. Mesmo com medo, mesmo sendo humana, porque a gente é falho, fraco... Às vezes, o medo bate à porta, mas eu, como uma boa brasileira, não desisti", disse.

