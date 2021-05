Simone, da dupla com Simaria, retira útero em cirurgia 3 meses após parto

“A Simone operou adenomiose. Ela estava com um sangramento contínuo, por quase três meses após o parto, e com muitas queixas de dor e até hemorragias intensas. Ao longo deste período, a artista buscou outros tratamentos indicados pelo Dr. Renato Kalil – tratamento hormonal, uso de DIU Mirena e outros mais complexos – mas, após exames e em consenso entre a artista e seu médico, optou-se por uma histerectomia, realizada por videolaparoscopia, para a retirada do útero, já que a artista já havia realizado a laqueadura após o nascimento Zaya. Simone passa bem e segue com repouso após o procedimento”, informou.

Simone, da dupla com Simaria, precisou realizar uma histerectomia para retirada do útero após passar três meses tendo sangramentos contínuos, desde que deu à luz a filha Zaya.

