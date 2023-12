Simaria está confirmada no camarote do BBB24, diz perfil

Simaria Mendes estaria confirmada no Camarote do BBB 24, segundo o perfil de fofocas no Twitter Central Reality, nesta quarta-feira (27).

Em edições anteriores do BBB, o Central Reality acertou diversos famosos antes do anúncio oficial da Globo.

A cantora que rompeu a dupla com a irmã Simaria seria uma das famosas a se aventurar no reality show. Alguns internautas se empolgaram com a possibilidade, já que a sertaneja causou polêmicas nos últimos anos e pode ser uma participante no estilo 'amada ou odiada', com poucas chances de ser uma 'planta'.