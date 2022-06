Shakira flagrou traição de Piqué com loira novinha, diz jornal; saiba detalhes

O jornal espanhol El Periódico revelou que a traição de Gerard Piqué flagrada por Shakira teria sido com uma novinha de 20 anos. Em um comunicado enviado à imprensa estrangeira, a cantora de 45 anos confirmou o fim da união, mas não comentou os rumores de traição.

A suposta amante seria “uma jovem loira de 20 anos” que trabalha com eventos e estuda. Antes disso, nesta semana rolou um boato de que Piqué teria traído a esposa com a mãe de Gavi, jogador de 17 anos do Barcelona.

Mas o El Periódico - que publicou em primeira mão o fim do casamento - garante que a traição flagrada por Shakira foi com uma novinha, que ainda não teve identidade revelada. "A aparição desta jovem na vida de Piqué pode ter levado o casal a viver temporariamente separado", explicaram as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez, acrescentando que o ex-casal mal se fala atualmente.

Piqué estaria “fora de controle” aproveitando a vida de solteiro em boates noturnas e morando sozinho há um mês em seu antigo apartamento.