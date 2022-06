Shakira passa a seguir Chris Evans e Henry Cavill após se separar de Piqué

Segundo o jornal espanhol El Periódico, Shakira flagrou Piqué com outra. A pivô da separação seria a mãe de Pablo Gavi, jogador de 17 anos do Barcelona.

Solteira, Shakira passou a seguir os atores Chris Evans e Henry Cavill no Instagram e já foi retribuída pelo intérprete do Capitão América. Vale lembrar que Henry tem namorada.

