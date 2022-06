Shakira contratou detetives para descobrir traição de Piqué

Shakira teria contratado uma agência de detetives para descobrir se o então marido, Gerard Piqué, estava lhe traindo ou não. Segundo o programa El Gordo y la Flaca, do canal Univisión, foi assim que a cantora descobriu a infidelidade do jogador, resultando no fim do casamento.

De acordo com o programa, Shakira recebeu dois detetives que entregaram fotos comprometedoras do jogador com outra mulher. Shakira teria pagado caro para que as imagens nunca fossem vendidas ou publicadas por outro veículo de comunicação.

A cantora teria começado a desconfiar que estava sendo traída após o jogador começar a sair constantemente à noite.

Foi a imprensa espanhola que revelou a traição do jogador, e logo depois Shakira confirmou a separação.