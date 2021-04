Sarah admite que pegaria Rodolffo e cantor volta a segui-la após unfollow

Mas nesta quarta-feira, Sarah revelou em uma live com o youtuber Álvaro, que ‘algo a mais’ poderia rolar com Rodolffo. “Pegaria, pegaria! Maravilhoso”, disse ela ao ser questionada.

No Big Brother Brasil, Sarah e Rodolffo tiveram uma trajetória que foi da amizade ao ódio na reta final do programa. Poucos dias depois de ser eliminado do reality show, o goiano deixou de seguir a brasiliense no Instagram, indicando que a amizade não teria mesmo futuro fora da casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.