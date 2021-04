BBB21: Affair de Juliette aparece em foto antiga com Sarah

Frederico afirma que não entraria no reality. “Essa galera tem que ter cabeça e estar bem assessorada, viu? Porque o choque é grande, muita critica, muito julgamento por um lado. Se eu, que só sai de coadjuvante, já deu essa repercussão... Fico pensando na vida de quem sai do programa”.

“Uma loucura isso, né? Impressionante como a galera acha tudo na internet. Conheci a Sarah no Réveillon 2019. Tudo é uma coincidência impressionante. Ela é amiga de uma amiga minha, mas, só para deixar claro, nunca fiquei com ela”, esclareceu o empresário à Quem.

O ex-affair de Juliette, do BBB21, Frederico Perusin, surgiu em uma foto antiga com Sarah, eliminada do reality há alguns dias, e impressionou pela coincidência.

