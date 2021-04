Ex-BBB Sarah explica falas sobre Bolsonaro e revela se apoia o presidente

Sarah Andrade, que foi de queridinha a eliminada no Big Brother Brasil 2021, falou nesta terça-feira (13) sobre os comentários que fez no programa, dando a entender que era apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, e a consequente repercussão desses comentários.

Em uma live com a revista Quem, Sarah negou ser apoiadora do presidente e disse que foi mal interpretada. “O pessoal pegou muito pesado, e para mim foi uma surpresa o assunto do posicionamento politico. Eu nem estava no Brasil, nem votei nas eleições. Então calma. Eu estava em uma conversa brincando com o João, a gente brincou não só sobre impeachment. E aí perguntei se tinha rolado brincando.”.

Ela disse que temia falar mal do presidente na televisão e acabou falando algo que, segundo ela, foi mal interpretado pelo público: Meu medo era: 'Será que estou falando mal do presidente na televisão?' E eu falei [no BBB]: 'Não, não. Eu gosto dele'. Eu falei brincando e o povo pego uma fala e me colocou como se fosse a favor dele. E, por medo de falar mal, eu tento elogiar e de repente virou completamente ao contrário.”.

A sister, que chegou a minimizar a pandemia algumas vezes durante o programa, voltou a se desculpar: "Ninguém é 100% em tudo, eu errei sim. Mas precisamos sempre tomar muito cuidado. É tipo a gente julgar alguma coisa", disse.

Também na entrevista, Sarah revelou que tem o sonho de trabalhar como apresentadora.

Relembre as polêmicas

No BBB21, Sarah comentava com brothers sobre o que estaria acontecendo fora do programa durante o confinamento deles, quando questionou se poderia ter acontecido impeachment de algum presidente.

"Mas de outro país, não do nosso! Eu gosto dele”, disse ela, que emendou em seguida: "Não vou falar isso em rede nacional porque eu vou ganhar votos e isso pode me tirar da casa", disse.

A consultora de marketing também mencionou, no BBB21, que gostava de ver as publicações de Bolsonaro nas redes sociais e que só deixou de segui-lo por medo de ser “cancelada”.

Sobre a pandemia, em uma das vezes, Sarah disse que foi para várias festas e foi questionada pela produção do BBB se não se importava com as mortes, quando disse: "não tô sentindo nada!".