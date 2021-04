Bruna Marquezine posta foto de beijo em Enzo Celulari e revela apelido

Namoros anteriores - Enzo não assumia um relacionamento desde que terminou com a herdeira de bilionário Victória Grendene, em fevereiro de 2020, Já Bruna estava solteira desde o fim do relacionamento com Neymar em outubro de 2018. Em 2019, a atriz chegou a viver um breve affair com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank.

Paquera - Apesar do romance ter engrenado em 2021, os dois já vinham ensaiando uma paquera em 2020, com direito a interações públicas nas redes sociais, gerando uma “torcida” pelo namoro desde então. Eles foram vistos pela primeira vez aos beijos em Fernando de Noronha, em janeiro de 2021. Desde então, têm trocado declarações de "eu te amo", mas ainda não falaram abertamente sobre o namoro.

Nos stories do Instagram, a atriz publicou uma foto beijando Enzo Celulari em uma praia de Fernando de Noronha, e revelou um apelido curioso para o filho de Edson Celulari e Claudia Raia: “Feliz dia do beijo, coisa”.

