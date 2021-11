Ruivinha de Marte participa de clipe de Anitta com Pedro Sampaio em Belém

Anitta e Pedro Sampaio vão estar juntos na música 'No Chão Novinha' que está sendo gravada em Belém, no Pará. A dupla 'parou' a cidade e os fãs estão acompanhando cada passo da funkeira.

O novo clipe de Anitta com Pedro Sampaio contará com a participação do ícone amazonense Ruivinha de Marte. Os cliques dos bastidores foram compartilhados por ambas nas redes sociais, nesta segunda-feira (29).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.