Rosto do Padre Fábio de Melo chama atenção no ‘Altas Horas’

Tô arrasada. Padre Fábio de Melo tá com os lábios mais carnudos do que os meus. O Fábio Júnior com cara mais jovem que um garoto de 20 anos. Simony tá mais esticada que elástico de calcinha velha. Ninguém pode envelhecer naturalmente ??? #altashoras

Gente, na moral, que pecado foi esse que cometeram no rosto do Padre Fabio de Melo?? A Harmonização dele tá numa harmonia tipo a relação de Caim e Abel. Jesus misericordioso

Ele surgiu com as feições inchadas e logo alguns telespectadores questionaram se o religioso fez harmonização facial. Confira alguns dos comentários:

O rosto do Padre Fábio de Melo foi alvo de muitos comentários na internet durante sua participação no “Altas Horas” do sábado.

