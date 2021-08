Roger Flores faz fofoca sem provas sobre o Flamengo e leva bronca da Globo

A fala de Roger gerou uma repercussão negativa entre as torcidas nas redes sociais. Temendo processo do Flamengo ou pedido de retratação, a Globo pediu para que Roger não volte a falar sem provas ou sem informações confiáveis que banquem a afirmação. A emissora também disse para que ele ponderasse o que diz no ar.

Segundo o ‘Notícia da TV’, ao ver Pedro no banco, Roger disparou no ‘achometro’ e sem provas que havia “uma ordem de cima” para que Renato não o colocasse em campo.

O ex-jogador e comentarista da Globo, Roger Flores, levou uma bronca da emissora após dizer ‘por feeling’ que a diretoria do Flamengo teria mandado Renato Gaúcho não escalar o atacante Pedro para o jogo contra o Ceará no último domingo (22).

