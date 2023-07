Rodrigo Godoy se revolta após ser cotado para 'A Fazenda 15'

"Não sei por que estão estão espalhando essa essa mentira, estão ploriferando essa parada, (...) a emissora sabe que tá rolando a fofoca com meu nome no programa deles, a emissora sabe com certeza que eu não vou (...) ao invés de desmentir, fica deixando o assunto seguir", finalizou Godoy.

"Venho por meio deste comunicar que não, eu não vou para 'A Fazenda'. Então, eu não ia ficar falando nada por aqui, achei que esse assunto tivesse cessado, que não estavam falando mais nada. Eu tô fora da rede social, tem uns dias, não estou lendo Instagram olhando nada, só que hoje eu voltei no Instagram, um monte de amigo meu mandando o link com meu nome em lista de participantes confirmados de 'A Fazenda'".

