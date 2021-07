Reynaldo Gianecchini deixa a Globo após 21 anos e assina com a Netflix

"A Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. "A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria.”, informou a emissora ao F5.

Depois de mais de duas décadas na Rede Globo, Reynaldo Gianecchini encerrou o vínculo com a emissora nesta quarta-feira (7). O ator de 48 anos que fez sua estreia em “Laços de Família” não teve seu contrato renovado, assim como vem ocorrendo com grande parte dos artistas da casa.

