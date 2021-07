Paulinho Vilhena deixa a Globo após 23 anos

O ator publicou uma foto com o crachá da emissora para anunciar o fim de seu contrato. “FIM. 23 anos depois, essa etapa da nossa relação termina. Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores. Várias novelas, séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos qualquer hora. Com respeito e carinho, Paulinho Vilhena. 01/07/2021”, escreveu.

