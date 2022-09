Rei Charles teria barrado Meghan Markle na despedida da rainha Elizabeth: ‘não é certo'

Vale lembrar que Harry e Meghan declararam em entrevistas que se afastaram da realeza principalmente devido ao racismo contra Meghan e a ‘preocupação’ com a cor da pele do filho do casal era sempre citada durante a gestação da atriz, que é mestiça, sendo filha de mãe negra e pai branco, e a primeira afro descendente a compor o alto escalão da realeza britânica.

Segundo o The Sun, Harry foi informado pelo pai que a esposa não deveria acompanhá-lo na ocasião. “Não é certo”, teria afirmado o novo rei do Reino Unido.

O motivo do príncipe Harry ter viajado sozinho para se despedir da avó, a rainha Elizabeth 2ª, seria porque o pai, o agora rei Charles, teria barrado Meghan Markle no Castelo de Balmoral, na Escócia.

