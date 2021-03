Príncipe Charles surge ao lado de pessoas negras após acusação de Harry

A cena causou curiosidade porque vem na semana em que Harry e Meghan afirmaram em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, que um membro da família real demonstrou “preocupação” sobre quão escura seria a pele do bebê do casal quando Meghan, filha de mãe negra e pai branco, estava grávida.

As imagens foram publicadas no Instagram da Clarence House, onde moram o herdeiro do trono e a mulher, Camilla. Os registros, que mostra o príncipe interagindo apenas com pessoas negras, são referentes à visita a Jesus House, uma igreja transformada em centro de vacinação em Londres. “Dando continuidade ao trabalho das Vossas Realezas para incentivar a vacinação, o Príncipe de Gales visitou hoje a Casa Jesus Reino Unido em Londres, onde foi ativada uma nova clínica de vacinação. O Príncipe visitou anteriomente, em 2007, a Jesus House junto à Duquesa de Cornwall, para celebrar o trabalho comunitário das Igrejas de Maioria Negra”.

