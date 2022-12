Recém-separado, Rafael Cardoso comenta boatos de traição: ‘me perdoou muitas vezes'

Rafael Cardoso anda abrindo o jogo sobre sua separação de Mariana Bridi após 15 anos juntos. Desta vez, o ator comentou sobre os boatos de traição.

"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", contou o ator no podcast ‘Papagaio Falante’ no Youtube.

"Não vou também expor ela aqui agora. Já estou fodido para caralho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca...", relembrou Cardoso.

O término do casamento se tornou público após Rafael dizer que estava ‘solteirão’ em uma festa durante uma entrevista, mas eles já estavam há 1 mês separados.

De acordo com Fábia Oliveira, do Em Off, fontes afirmaram que o casamento foi marcado por puladas de cerca de ator global e Mariana passou todos esses anos o perdoando.

A relação teria se desgastado ainda mais quando Rafael passou a ficar mais na fazenda de propriedade dos dois do que em casa. Mari não poderia acompanhá-lo o tempo inteiro no campo, já que trabalha como influenciadora digital.

Rafael e Mariana têm dois filhos juntos de 4 e 8 anos.