Recebendo em euro, saiba quanto Éder Militão ganha como jogador após questionar pensão da filha

O valor pode aumentar com jogos e premiações. Com a repercussão do novo processo, a jovem de 26 anos se pronunciou e disse que ‘agora é briga de gente grande’.

No entanto, segundo o jornal espanhol Marca, o zagueiro do Real Madrid passou a receber 7 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 36 milhões). Militão tem contrato até 2028.

Na ação, Militão pede que o valor da pensão de Cecília, de 3 meses, seja fixada em R$ 6.060,00. Ele alega que sua carreira no futebol é ‘instável’ e que também é provedor do sustento de sua família.

