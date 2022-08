Queridinho e excluído da família; saiba quem são os irmãos de Simone e Simaria

Muitos não sabem, mas Simone e Simaria têm dois irmãos. Um deles, o caçula Caio Mendes, de 34 anos, já é conhecidíssimo dos fãs e sempre aparece nas redes sociais das cantoras, com direito a declarações das irmãs.

Caio trabalha com organização de eventos e é muito amado tanto por Simone quanto por Simaria. A mais velha disse que o amava com toda a alma, enquanto Simone disse: "Você é meu amigo, meu parceiro na luta, na alegria e na tristeza. Você é o melhor irmão do mundo".

No entanto, há um outro irmão, Magno, que não tem contato com a dupla. Ele é filho apenas do pai das cantoras, e afirma que tentou contato com elas mas nunca conseguiu. Ele apareceu em 2019 em uma reportagem da jornalista Fabíola Reipert, que mostrou que ele sobrevive como carroceiro e catador de materiais recicláveis no interior da Bahia.

Magno garantiu que não tinha intenção financeira em procurar as irmãs, mas sim buscar a reaproximação com as parentes, sem sucesso. Magno afirmou que quando criança, , tentou morar com o pai e a mãe de Simone e Simaria, mas teve seu pedido recusado, e não insistiu no contato mais.