Simaria proíbe entrada de familiares em condomínio após briga com Simone, diz Leo Dias

Simaria proibiu a entrada de familiares em seu condomínio de luxo onde mora com os dois filhos. A informação é do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

A decisão tera ocorrido cerca de 15 dias antes da cantora marcar presença no aniversário do sobrinho, filho de Simone. Vale lembrar que as irmãs estão brigadas.

Ainda segundo Leo Dias, a proibição incluiu a própria mãe da cantora, dona Mara Mendes. Recentemente, Simaria voltou às redes sociais com um indireta um tanto quanto pesada. “Parei com essa história de ‘uma mão lava a outra’, quando chega minha vez nunca tem água”, escreveu a cantora.