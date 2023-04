Preta Gil quebra o silêncio após flagra de traição de Rodrigo Godoy: 'acordei num pesadelo'

Preta Gil quebrou o silêncio na noite desta terça-feira (18), após as fotos de traição do marido Rodrigo Godoy, que estouraram hoje na mídia.

A cantora revelou que estava sendo protegida por seus entes queridos de toda a situação que está rolando na internet, mas que hoje eles não conseguiram e ela acabou descobrindo tudo o que estava sendo dito.

Preta negou algumas das notícias, como por exemplo a briga por assuntos financeiros que o marido teria tido com ela, um suposto trisal vivido por ela e a informação publicada por Leo Dias de que a cantora teria descoberto a traição ao colocar um rastreador no carro do personal trainer.

Por fim, ela confirmou que parte do que foi noticiado é verídico e se mostrou enojada com tudo: "as verdades estão vindo à tona". Preta pediu que os fãs a protejam de "toda essa nojeira", pois ela está frágil em meio a um tratamento contra o câncer, "depois de quase morrer numa sepsemia".

Leia na íntegra.