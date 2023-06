Preta Gil manda recado para ex e amante após pedido para apagar post: 'imploraram'

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar. Não entendem que não é sobre eles e sim sobre a minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!”, escreveu.

Preta Gil apagou o post que fez sobre a traição do ex-marido Rodrigo Godoy com sua stylist Ingrid Lima. A cantora explicou a decisão após ser procurada pelo 'casal'.

