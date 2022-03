Popó tatua Whindersson Nunes no peito após luta com humorista

Acelino ‘Popó’ Freitas surpreendeu os seguidores ao demonstrar sua gratidão por Whindersson Nunes de forma inusitada.

O atleta tatuou o nome do humorista em seu peito, com direito a uma ilustração da luta dos dois. “Gratidão em forma de homenagem! Tatuado na pele e no coração! Obrigado por tudo, meu campeão”, escreveu.

Popó e Whindersson lutaram em janeiro deste ano, no Figh Music Show. O evento marcou a estreia do comediante na luta, e também mudou os rumos que a vida de Popó, tetracampeão mundial de boxe, vinha tomando. Aposentado dos ringues desde 2017, Popó contou que a sua vida mudou após a luta com o humorista.

“Tinha Popó antes do Whindersson Nunes e tem o depois do Whindersson. Antes da luta tinha uma certa fama, as pessoas conheciam, especialmente as com mais de 30 anos. E tinham, também, as que só tinham ouvido falar. Poucos por redes sociais. Eles não vão em assuntos de dez anos atrás, vão no assunto que está acontecendo agora, que está no digital”, disse.

O atleta teve um salto de 517 mil seguidores no Instagram para 3,4 milhões.“É uma coisa assustadora. Isso é a audiência de uma televisão. Meus stories dão 1 milhão de views. Eu já era conhecido, mas agora estou mostrando meu trabalho, mostrando lutas antigas, que as pessoas não tem paciência de ir no Youtube procurar”, afirmou.