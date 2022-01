Luta entre Popó e Whindersson termina em empate; veja vídeo

A luta entre Acelino 'Popó' e Whindersson Nunes terminou em empate, neste domingo (30), no "Fight Music Show", em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Popó vence Whindersson Nunes no último round no duelo de exibição entre os dois. O tetracampeão mundial quando resolveu acelerar acabou com a luta. Máximo respeito ao Whindersson! Muito coração e resistência. #BoxeNoCombate pic.twitter.com/fNe2YMPY4x — Luiz Fernando (@luiz_ff92) January 31, 2022

O tetracampeão mundial do boxe quase levou o Whindersson à lona no sexto round, mas o humorista resistiu aos golpes em sua estreia no ringue após quase 5 anos de treinamento.

Popó acertou alguns golpes em Whindersson e quase o derrubou já no primeiro round. O humorista aguentou firme as pancadas e conseguiu levar a luta a diante. Após 6 rouns, os juízes coroaram a festa com o empate.