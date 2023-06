Polícia confirma morte do ator Julian Sands, desaparecido há 5 meses nos EUA

A morte do ator britânico Julian Sands, 65, foi confirmada nesta quarta-feira (28), pela polícia americana. A perícia constatou que os restos mortais encontrados por montanhistas no último fim de semana eram mesmo do artista.

Julian desapareceu no último dia 13 de janeiro, enquanto fazia uma trilha no Monte Baldy, no sul da Califórnia. Na ocasião, o local foi atingido por uma intensa tempestade.

Julian era conhecido por suas participações nas séries “Dexter” e “Smaville”, além das atuações em filmes como "Uma janela para o amor", "Mistérios e Paixões", "Aracnofobia", "Despedida em Las Vegas" e "Warlock: O Demônio".