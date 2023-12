Perito diz que encontrou indícios de desvio em contas de Ana Hickmann

Ana Hickmann relatou ao Domingo Espetacular que as brigas do casal eram por motivos financeiros. Os dois estão separados desde 11 de novembro, quando Ana registrou um B.O. por agressão contra Alexandre.

O advogado do empresário, Ênio Murad, nega as irregularidades. "Não existe nenhuma falha na contabilidade da empresa. É tudo fake news, não foi nada comprovado. São meras alegações", disse.

