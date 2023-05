Paulo Miklos e Tamirys Ohanna serão homenageados no Santos Film Fest

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paulo Miklos e a atriz Tamirys O’hanna serão homenageados na próxima edição do Santos Film Fest, no litoral paulista. Na abertura do evento, será exibido o filme "O Homem Cordial" (2019), que tem Miklos e O’hanna no elenco. No dia seguinte, os dois receberão o público para um bate-papo.

