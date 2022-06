Paulo André vibra com deboche sobre vitória de Arthur e é criticado; Vídeo

Paulo André foi duramente criticado pelos fãs de Arthur Aguiar após o atleta aparecer em um vídeo vibrando com o deboche sobre a vitória do cantor no BBB.

Completamente bizarro esse comportamento dos PERDEDORES do BBB 22.

Ex BBBs do 10, 12, 14, 15, 17 e 19 respeitaram os campeões de suas edições, ainda que o Twitter tenha discordado.

O que tão fazendo com o Arthur ultrapassa os limites.

PA VC PERDEU SIM pic.twitter.com/bvDXVXRQVz — Danilo (@danilocmLP) June 26, 2022

No vídeo, PA em um show da Cone Crew é ovacionado enquanto ouve um freestyle dizendo ‘Você ganhou o BBB e fod*-se o Arthur.

Os fãs de Arthur se revoltaram com a situação e criticaram a atitude do vice-campeão do reality.