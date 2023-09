Patrícia Ramos revela que recebe mensagens de jogadores comprometidos

Sem citar nomes, Patrícia disse que fica indignada com a situação e aproveitou para aconselhar mulheres que buscam encontrar um relacionamento: "Você precisa se conhecer, saber quem você é e não se apoiar no fato de que precisa estar acompanhada para ser feliz. Você precisa ser um mulherão para você mesma. Valorizar a beleza, se cuidar para você. Quando você não tem autoestima, a pessoa te molda muito". contou.

"Eu recebi muitas mensagens de jogadores de futebol, inclusive casados. Uma baita falta de respeito. Foi tudo muito rápido, então me espanto com essa cara de pau dos homens. Eu sigo solteira, vivendo, enquanto não tiver um par à altura", disse ela.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.