Patrícia Poeta volta a ser criticada em interação com Manoel Soares sobre racismo; vídeo

Achei (como sempre) a Patricia Poeta GROSSEIRA com o Manoel soares e com o publico. O Manoel termina um pensamento, onde ele esta no local de fala, e ela interrompe com um " só para terminar meu raciocínio" Até quando isso globo ? essa ai ja deu o q tinha que dar põe ela no bbb

Patrícia Poeta querendo cortar o Manuel Soares no assunto que ele tem a propriedade impressionante o que a Globo fez com esse programa

AGORA: Patrícia Poeta está sendo detonada após liderar uma conversa no "Encontro" sobre o racismo que aconteceu com o jogador Vini Jr., além de interromper o apresentador Manoel Soares enquanto ele dava sua opinião do caso. pic.twitter.com/gfoz42Ppaq

Patrícia Poeta voltou a ser criticada nesta segunda-feira (22), por sua interação com Manoel Soares no "Encontro", da TV Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.