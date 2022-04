'A partir de hoje, somos um': Yudi Tamashiro e Mila se casam

"Na nossa infância vimos vários casais casando no quintal da casa dos pais e hoje estão velhinhos juntos. É isso que queremos, simplicidade no amor, puro e verdadeiro, à partir de hoje nos posicionamos para pregarmos o evangelho através das nossas atitudes. Obrigado Senhor, enfim casados", finaliza a mensagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.