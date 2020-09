Participantes do Dança dos Famosos usam máscaras durante apresentação

A nova temporada do Dança dos Famosos iniciou neste domingo (20) com um novo item no figurino dos participantes: o uso de máscara facial. O acessório é necessário para evitar a disseminação da Covid-19.

Na atração também foram exibidos vídeos para comprovar que todos os artistas fizeram os testes para detectar o vírus.

Veja como ficou a classificação

1º lugar: Lucy Ramos com 58,6 pontos

2º lugar: Luiza Possi com 58,5 pontos

3º lugar: Danielle Winits com 58,4 pontos

4º lugar: Giullia Buscacio com 58 pontos

5º lugar: Isabeli Fontana com 57,9 pontos

6º lugar: Guta Stresser com 57,5 pontos