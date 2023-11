Pais de Waleska se recusam a dividir seguro de vida com viúvo: 'contribuiu com a morte'

Os pais de Waleska Oliveira não querem dividir com o viúvo Ricardo Mendes o seguro de vida deixado por ela no valor de R$ 1,3 milhão. O seguro seria dividido por dois beneficiários: o marido Ricardo e a mãe Maria Aparecida Moreira. Os pais também estão no inventário como herdeiros da fortuna que inclui 23 imóveis da empresa de Waleska.

Segundo o Notícias da TV, os pais da jogadora entraram com uma ação pedindo que o viúvo não tenha direito à herança dela. Apontam que ele é "indigno" de se beneficiar do legado de Walewska porque teria motivado a morte da jogadora, que supostamente teria se jogado do prédio onde morava. No entanto, o motivo da queda ainda será determinado pelas investigações da Polícia Civil.

Os pais apresentaram cartas deixadas por Walewska, que falariam sobre ter descoberto a traição e um filho fora do casamento.

De acordo com o Notícias da TV, os advogados do viúvo trocaram e-mails com a empresa seguradora que cuida do plano de Walewska, que pediu uma lista de 7 documentos obrigatórios para que o valor seja liberado. O contrato firma que a indenização só seria paga em caso de morte por acidente, e a empresa alertou que só vai dar andamento após a conclusão da polícia sobre a queda da jogadora. Os e-mails estavam anexadas a um arquivo judicial.

´

Além disso, a empresa de Walewska estaria sem pagar as parcelas referente a setembra, mês que ela faleceu, e outubro, e o valor ficaria no valor de R$ 48.399, cabendo ao viúvo quitar.