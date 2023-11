Amiga diz que Walewska Oliveira descobriu forte segredo do marido antes de morrer

Walewska Oliveira morreu em setembro após cair do 17º andar do prédio onde o casal morava em São Paulo.

"Ela viveu uma relação meio opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação para ela, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento, e ela pirou, porque ela estava esperando ser mãe há muito tempo", revelou.

Segundo Virna, Walewska deixou cartas para a família e amigos onde contava sobre o assunto. "Ainda as pessoas não sabem, mas ela deixou quatro cartas: uma para o pai e para a mãe, uma para o irmão, para o melhor amigo dela, o Gustavo, e uma carta para o Bernardinho e para a gente. Foi muito duro. É triste, a Wal tirou a vida por causa do marido", disse a esportista em entrevista ao Sportbuzz.

Virna Dias, esportista e amiga de Walewska Oliveira, relatou que a ex-jogadora de vôlei vivia uma relação conturbada com o marido, Ricardo Mendes, e que ela havia descoberto um filho do empresário fora do casamento.

