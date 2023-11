Maria Lina rebate críticas após engordar 6kg

Maria Lina rebateu as críticas que vem recebendo com as mudanças de seu corpo. A influencer e ex de Whindersson Nunes contou que engordou 6kg recentemente.

No desabafo, a jovem de 25 anos diz que as críticas é a maioria de mulheres e que falam até da cor do cabelo dela. "Toda foto que eu posto, vem alguma mulher criticar algo. Antes era porque eu tava muito magrela. Meu Deus, todo mundo falava que eu tava doente. Depois, fiquei loira e todo mundo dizia que meu cabelo tava ressecado, feio, que eu tava apagada. Quando escureci, disseram que eu estava com cara de velha”, iniciou.

"Mulheres, infelizmente, isso só faz mal a vocês. Parem. Me sinto linda, de corpo, de rosto e de alma. Na fase mais feliz que já tive. Isso não é legal. Mas o que esperar de pessoas que criticam mulheres e até crianças nessa internet?", disse se referindo ao caso da filha de Viih Tube e Eliezer.

A influencer também falou sobre a mudança no rosto. "E meu rosto mudou porque engordei 6 quilos. E eu tô feliz assim. Minha bunda também, porque ela está bem linda. Vão fazer uma hidratação nos cabelos", ironizou.