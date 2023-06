Pai de Neymar grita com secretária do Meio Ambiente e recebe voz de prisão; vídeo

A multa pode chegar a R$ 5 milhões. Em seu perfil do Instagram, Neymar postou vídeos do andamento das obras de sua mansão ao lado de seu pai e da empresa responsável.

Segundo o G1, a denúncia chegou à Prefeitura de Mangaratiba após postagens que mostram a obra na mansão do jogador sem autorização ambiental. Entre as irregularidades estão: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

O pai do jogador do PSG recebeu voz de prisão e os amigos do empresário tentaram contornar a situação. A assessoria do Neymar pai pediu que ele fosse liberado para cumprir um compromisso em São Paulo.

O órgão foi até a mansão do jogador que está passando por obras, em Mangaratiba, após denúncias de irregularidades. Após ser avisado que a obra pode ser embargada caso ele não apresente os documentos de licenças, o empresário se exaltou e aumentou a voz com os responsáveis pela fiscalização.

